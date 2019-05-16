24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0162
  • 6,7481
  • 249.694
  • 87.719
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TMSF, Nurkay Makina'yı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 16 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, Fon'un Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Fonun 19 Haziran saat 14.30'da Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedeli 16 milyon 400 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılabilmek için 1 milyon 640 bin liralık nakit teminatın yatırılması gerekecek. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

İhaleye katılabilmek için belgelerin, 18 Haziran saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekecek.

 

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

FETÖ elebaşısı böyle talimat vermiş: Bank Asya Okçular Tepesi gibidir

FETÖ elebaşısı böyle talimat vermiş: Bank Asya Okçular Tepesi gibidir

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA