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Ekonomi

TMSF tutarı yükseltti! 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
TMSF tutarı yükseltti! 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak
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TMSF'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltildi.

Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.

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