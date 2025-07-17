İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2857
  • EURO
    46,8604
  • ALTIN
    4314.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TMSF'den Hakmar ve Tatbak'ın 2 bin tedarikçisine ödeme
Ekonomi

TMSF'den Hakmar ve Tatbak'ın 2 bin tedarikçisine ödeme

TMSF, Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandığı bildirildi. TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirketleri operasyonel açıdan istikrara kavuşturup piyasaya güven tesis ettiği kaydedildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
TMSF'den Hakmar ve Tatbak'ın 2 bin tedarikçisine ödeme
ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından atanan yönetim kurulunun, mahkeme kararı ile şirketlerin banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını sağladığı belirtildi.

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, yeni yöneticilerin, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeksizin mal tedarikine ve ödemelere başlandığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam 907 şubesi, yaklaşık 7 bin 700 çalışanı ve 2 bin tedarikçisi bulunan 3 şirketin faaliyetlerinin, TMSF'nin oluşturduğu yeni yönetim kurulu eliyle sürdürüldüğü belirtilerek, TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirketleri operasyonel açıdan istikrara kavuşturup piyasaya güven tesis ettiği kaydedildi.

  • TMSF ödemeleri
  • Hakmar tedarikçileri
  • Tatbaktaki ödemeler

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.