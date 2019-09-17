TMSF’den stratejik satış

2016 yılı kasım ayından bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyumlığında yönetilen MİLSOFT firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve AR-GE alanında da üretimini sürdürdü. Yerli ve milli savunma sanayimiz açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyumlığı altındaki yüzde 50 hissesi, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ.’ye satıldı.

MİLLİ PROJELERİ YAPTI

MİLSOFT, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (C4I) teknolojileri , ISR ve görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor. Milsoft, adını güvenlik bürokrasisi ile yürüttüğü çalışmalarda duyurmuştu. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı tarafından yürütülen Müşterek Elektronik Harp Eğitim Simülatörü, Komuta Kontrol Sistemi Ara Katman Sistemi, MİLGEM Korvet, Elektronik Harp Programlama Merkezi, Arama Kurtarma Gemisi Savaş Yönetim Sistemi, Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Taşınabilir Görüntü Kıymetlendirme Sistemleri ve Özgün TİHA Yer Kontrol İstasyonu gibi önemli projelerin yazılımlarını yürüttü.