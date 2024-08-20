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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü: Reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının enflasyon muhasebesi konusundaki beklentilerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ilettiklerini bildirdi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 10:44 - Güncelleme:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü: Reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık
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Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile TOBB'da bir araya geldiklerini belirtti.

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Eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program ve reel sektörün yaşadığı sıkıntılar konusunda kapsamlı istişarelerde bulunduklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"7,5 saat süren faydalı, çözüm odaklı bir toplantı oldu. Toplantıda, KOBİ'lerin son dönemde karşılaştığı finansmana erişim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunlarına kadar birçok konuda reel sektörün sıkıntı, talep ve önerilerini aktardık. Enflasyonla mücadele sürecinde atılması gereken adımları ve iş dünyamızın enflasyon muhasebesi konusundaki beklentilerini görüştük. İstişareye açık yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

  • TOBB
  • Hisarcıklıoğlu
  • cevdet yılmaz

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