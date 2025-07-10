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Ekonomi

TOBB'dan Nefes Kredisi açıklaması: Başvurular devam ediyor

TOBB, Nefes Kredisi başvurularının kapandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, başvuruların toplam kredi limiti sona erene kadar süreceği vurgulandı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
TOBB'dan Nefes Kredisi açıklaması: Başvurular devam ediyor
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvuruların kapandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, başvuruların toplam kredi limiti bitene kadar devam edeceğini bildirdi.

TOBB, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TOBB'un "Nefes Kredisi" başvurularının, bankaların entegrasyonuna göre, 8-9 Temmuz tarihlerinde başladığı anımsatılan paylaşımda, "Toplam kredi limiti bitene kadar devam edecektir. TOBB Nefes Kredisi başvurularının kapandığına ilişkin gazete ve sosyal medyada çıkan haberler kesinlikle doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

  • TOBB Nefes Kredisi
  • başvuru süresi
  • limit bitiş tarihi

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