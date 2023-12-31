İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Togg, 19 bin 583 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu
Ekonomi

Togg, 19 bin 583 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu

Togg, bugüne kadar 19 bin 583 T10X'i sahiplerine teslim etti.

AA31 Aralık 2023 Pazar 12:50 - Güncelleme:
Togg, 19 bin 583 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu
ABONE OL

Togg'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'mize verdiğimiz sözü tuttuk aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.