Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

T10F 4More 0'dan 100 kilometre/saniye hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 kilometreye, T10F 4More ise 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çekiyor.

Trumore üzerinden siparişe açılan T10F 4More 3 milyon 133 bin 640 lira, T10X 4More Obsidiyen özel serisi ise 3 milyon 233 bin 640 lira anahtar teslim fiyata sahip.

T10X 4MORE, OBSİDİYEN ÖZEL SERİSİYLE KULLANICILARLA BULUŞUYOR

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun bilinen ilk değerli taşlarından obsidiyen, Togg'un doğallık, güç ve köklülük değerleriyle bütünleşiyor. Bu özel seri, adını aldığı taşın karakterini tasarıma taşıyarak, piano black detaylar, derin siyah tonlar ve yüksek kontrastlı yüzeylerle markanın en sofistike yorumunu sunuyor.

T10X 4More'da obsidiyen detaylar jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör, anten kapağı gibi tasarımın her noktasında yer alıyor.

İç tasarımda ise DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parça, dış tasarımdaki obsidiyen detaylarla bütünleşiyor.

2025 YILI İÇİN SINIRLI SAYIDA ÜRETİM

T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını üstün çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.

2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek.