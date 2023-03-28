Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan ön sipariş paylaşımı: İçten teşekkürlerimizle

Karakaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları aktardı:

"100 T10X: 12 dakika, 1.000 T10X: 41 dakika, 7.734 T10X: 4 saatte, 22.150 T10X: 24 saate, 41.000 T10X: 3 günde, 100.000 T10X: 7 günde, 177.467 T10X: kapanışta. İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz."

Karakaş'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcının, daha fazla üretim yapılması yönünde yorumlar yazdığı görüldü.

Öte yandan Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltmiş, noter huzurunda gerçekleştirilecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirlemişti.