İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1098
  • EURO
    20,7343
  • ALTIN
    1207.9
  • BIST100
    4936.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan ön sipariş paylaşımı: İçten teşekkürlerimizle
Ekonomi

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan ön sipariş paylaşımı: İçten teşekkürlerimizle

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T10X'e gösterilen ilgiye teşekkür ederek, satış adetlerinin ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verdi.

AA28 Mart 2023 Salı 15:42 - Güncelleme:
Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan ön sipariş paylaşımı: İçten teşekkürlerimizle
ABONE OL

Karakaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları aktardı:

"100 T10X: 12 dakika, 1.000 T10X: 41 dakika, 7.734 T10X: 4 saatte, 22.150 T10X: 24 saate, 41.000 T10X: 3 günde, 100.000 T10X: 7 günde, 177.467 T10X: kapanışta. İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz."

Karakaş'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcının, daha fazla üretim yapılması yönünde yorumlar yazdığı görüldü.

Öte yandan Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltmiş, noter huzurunda gerçekleştirilecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirlemişti.

  • Gürcan Karakaş
  • togg
  • ön sipariş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.