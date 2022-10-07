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Ekonomi

Togg duyurdu: Tüm elektrikli araçlarda kullanılacak

Türkiye'nin otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, şarj cihazlarını tüm elektrikli araçların kullanacağı ifade edildi.

7 Ekim 2022 Cuma 08:14 - Güncelleme:
Togg duyurdu: Tüm elektrikli araçlarda kullanılacak
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Yerli otomobil Togg için geri sayım heyecanı sürüyor.

Türkiye'nin heyecanla beklediği Togg'un 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenirken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Türkiye'nin otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili yeni açıklama geldi.

Togg'dan yapılan açıklamada, 'İş ortaklarımızdan Siemens'in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. 81 ilde, Hızlı şarj, Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile, Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.' denildi.

"HEM EVDE HEM YOLDA ŞARJ EDİLEBİLECEK"

Öte yandan 2023'ün ilk aylarında yollarda olması beklenen yerli otomobildeki yeni detayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklamıştı.

Yerli otomobil TOGG ile ilgili konuşan Hisarcıklıoğlu, Gemlik'teki fabrikanın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de açılacağını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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