Togg elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükseldi

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, 1 milyon 176 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

- TOGG ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA ZİRVEDE

Togg yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, T10F en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı.

Yerli otomobil, geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, T10F'in satış rakamı 2 bin 366, T10X'in ise 1869 oldu. Model bazında 2 bin 535'lik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. Bu araçları 1209 ile KG Mobility (Ssangyong), 771 ile Opel, 738 ile Volvo izledi.

Tesla, önceki ay Model Y'yi satışa açmazken, kasımda yenilenmiş sipariş tabanıyla yeniden kullanıcılarının karşına çıktı.

Öte yandan Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla ön siparişe açılan T10F, eylülde 1194, ekimde 2 bin 532 ve kasımda 2 bin 366 ile 3 ayda toplam 6 bin 92 satışa ulaşarak bu alandaki performansıyla öne çıktı.

- KASIMDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL CLİO OLDU

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında yüzde 100 elektrikli araç segmentini Togg T10F ve Tesla temsil etti.

Model bazında kasım ayındaki satışlarda Clio 4 bin 468 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 4 bin 110 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 562 ile BYD Seal U listede üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ayda Togg T10X ise en çok satılan otomobiller listesinde 15. sırada konumlandı.

- TOGG T10X VE T10F 4MORE SİPARİŞE AÇILDI

Bu arada Togg'un, daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli yeni 4More ve Togg T10X serisi siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

- TOGG ALMANYA'DA TESLİMATLARA DEVAM EDİYOR

Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, bu ülkede akıllı cihazlarının teslimatını sürdürüyor.

Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart'ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

Münih'te 8 Eylül 2025'te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül'de bu ülkede ön siparişe açılmıştı.

ODMD verilerine göre, 2025'in ekim ve ocak-kasım döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle: