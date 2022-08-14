Heyecanlı bekleyiş: Fiyatları düşürecek

Küresel sorunlardan kaynaklanan araba fiyatlarındaki artış, araç alım satım piyasalarını da etkiledi. Hükümetin fahiş fiyat artışı ve fırsatçıların önüne geçmek için yaptığı düzenlemeler kısa vadede etkisini gösterse de kalıcı bir düşüş sağlamadı. Yeni Şafak'a konuşan galericiler, yerli otomobil TOGG'un satışa çıkmasıyla araç fiyatlarının düşeceğini söyledi.

PİYASAYA TOGG ETKİSİ: FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, banka faizlerinin artması ve piyasadaki stokçular nedeniyle fiyatların düşmediğini söyleyen oto galeri sahibi Sercan Donikoğlu, "Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı otomobil satışına 6 ay ve 6.000 km sınırı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmede çok etkili bir adım. Devletimiz vatandaşı mağdur etmemek için çok çalışıyor. Ancak kalıcı bir düşüş için yerli otomobil TOGG'un piyasaya çıkması gerekiyor. Yerli arabanın piyasaya sürülmesi durumunda yerli araca yoğun talep olacak ve araç fiyatları düşecek" diye konuştu.

HERKES TOGG'U BEKLİYOR

Piyasanın son günlerde oldukça durgun olduğunu ifade eden oto galeri sahibi Abbas Aslan ise "2023 yılında TOGG'u yollarda görmeye başlayacağız. Müşteriler ve çevremdeki insanlar araç satın almak için TOGG'un satışa çıkmasını bekliyor. Fiyatların makul olması durumunda piyasa hareketlenecek, araba fiyatları da düşmeye başlayacak. Yerli aracı destekliyoruz. Ben de yerli araç çıktığında fiyatı makul olursa alacağım" diye konuştu.

TOGG'UN VERGİSİ DÜŞÜK

TOGG'da gelecek özel teşvikin vatandaşın yerli araç alması için fırsat sunacağını belirten galeri sahibi Fatih Yüksel de şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'nın yerli araca teşvik açıklaması bizleri sevindirdi. Bu zamana kadar ithal araç alıyorduk ve ödediğimiz vergi vatandaşı etkiliyordu. İthal araçlarda vergi yüzde elli iken yerli otomobilde yüzde yirmi olması talebi artıracak. Heyecanla çıkmasını bekliyoruz."