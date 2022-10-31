Togg ezber bozmaya devam ediyor: Çipler yerli, satış online, servis mobil

Cumhuriyet'in 99'uncu yılında TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışıyla birlikte seri üretim bantlarıyla buluşan yerli otomobilimiz Togg'un yol haritası da netleşiyor. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış sonrası kameraların karşısına geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve firmanın ortakları büyük proje hakkında yeni bilgiler verdi. Şirketleşme anlamında Türkiye'de bir ilki denediklerini belirten Hisarcıklıoğlu,"Türkiye'de sanayi şirketlerinde böyle çoklu ortaklık, hepsi de kendi alanında, kendi sektöründe dev olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız beraber inandılar bu projeye. Baştan beri yılmadan 5 senedir bir sürü zorluklar oldu ama zorluklara rağmen yılmadan devam ettiler. İnşallah Togg nasıl Türkiye'nin ilk arabası, her şeyi bize ait bir arabaysa, bu ortaklık da Türkiye'de diğer şirketlerimize bir rol model olur" dedi.

SERVİSİ DE HİBRİT

Togg'un başından beri satış, pazarlama ve servis hizmetlerinin nasıl verileceği soruları da netleşti. "Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak" açıklaması yapan TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz" dedi. Karakaş, "Çünkü şöyle düşünün; olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla, artı mobil servis araçlarımızla hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Üretimde yıllık adetlerin planlandığı gibi yürüdüğünün altını çizen Karakaş, "Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk ve teknik olarak bir imalatın belli adetlere, belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor. Yani bugün biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduysak haftaya pazartesi bu 100 bin adede ulaşılmayacak. Zaten bir modelle de 100 bin adede ulaşılmaz. Bizim önümüzdeki seneki planımız 20 bin civarında" açıklaması yaptı.

Gürcan Karakaş, otomotivdeki çip krizinin temel nedenlerinden birinin gerçek anlamda kullanılan çiplerin teknolojisinin çok eski olmasından kaynaklandığını aktararak, "Özellikle tedarik zincirindeki kopmalardan sonra hiçbir çip üreticisi yeniden bu eski teknolojileri kullanmak istemedi. Tüketici elektroniğinde çok daha karlı, çok daha büyük adetlerde üretilen çipler var.

ÇİPLER VESTEL'DEN

Dolayısıyla eğer fikri mülkiyeti sizdeyse ne yaparsınız? Tüketici elektroniğine yakın çipleri kullanırsınız. Biz de onu yaptık. Örneğin kendi tasarladığımız cihazımızın üzerindeki 10'a yakın çipi Vestel ile beraber geliştiriyoruz, sanayileştiriyoruz. Onlarla beraber değiştirerek dolayısıyla pazarda daha kolay bulunabilecek, daha fazla kullanılan ve tüketici elektroniğine daha yatkın ürünleri kullanarak çözüyoruz" dedi.

COUPE VERSION ÜRETİLECEK

İlk akıllı cihazı C SUV'u seri üretim bandından indiren Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modelleriyle ilgili ilk ipuçlarını da verdi. Daha önce üretim planına alınan hatchback versiyonun düşen talep yüzünden üretilmeyeceğini açıklayan Karakaş, "2026'da Cross Coupe geliyor" dedi. Karakaş, " 2030'a kadar 5 model planladık. 2025 ortasında C-Sedan, 2026 yılında C-X Coupé hazır olacak. 2030'a kadar ortak platformda 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üreteteceğiz" açıklaması yaptı.

15 YILDA 65 MİLYAR TL'LİK DEV YATIRIM

İlk modelin yola çıkacağı 2023 yılında toplam yatırım 33.5 milyar TL'ye ( 1.5 milyar euro) ulaşacak. 15 yıl sonunda yapılması planlanan yatırım 65 milyar TL'yi (3.5 milyar euro) bulurken şirket ortakları 15 yıl boyunca temetttü almayacaklarını daha önce açıklamışlardı.

MİLLİ TANK 2023'TE

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "Milli tankımızı gelecek yıl üretip ordumuzun hizmetine vereceğiz" dedi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv sektörünün içinde olduklarını ve Togg projesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

BİR HAYALİN DOĞUŞU

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yerli ve milli bir hayalin doğuşuna şahitlik ettiklerini belirtip, "Togg, milletçe beraber olduğumuzda ne gibi işler başarabileceğimizin önemli bir göstergesi. Türkiye'nin Turkcell'i önemli bir teknoloji şirketi. Binlerce AR-GE çalışanımız var. Aynı zamanda Türkiye'de en fazla patent alan şirketlerden biriyiz" dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu "Türkiye'nin otomobiline var mısın yok musun?" denildiğinde, "Varız." dediklerini ve bu karardan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

EMİNE ERDOĞAN'IN TERCİHİ KIRMIZI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un banttan indiriliş töreninde kendisinin de araç siparişinde bulunmuş ve renk tercihini eşi Emine Hanım'la karar vereceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından eşi Emine Erdoğan'dan TOGG paylaşımı geldi. Emine Erdoğan "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu" açıklaması yaptı.

PERİNÇEK'TEN MENGÜ'YE FOTOĞRAFLI YANIT

TOGG fabrikasının açılış törenine katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti. Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan, Bahçeli ve birçok siyasiyle birlikte dua eden Perinçek'in fotoğrafını paylaşarak, "Perinçek'e bunu eden hayat, sana bana ne etmez" diye yazdı. Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Perinçek ise Atatürk'ün Birinci Meclis'in açılışındaki dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

DÜNYA BASINININ İLGİ ODAĞI OLDU

Yapılan görkemli tören sonrasında Togg, dünya basınında geniş yer bulurken Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıdı. Yerli Tayfun füzesinin Yunan kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirten Erdoğan'ın bu sözlerini okurlarına anlatan Yunan Kathimerini gazetesi 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullandı. The Greek Reporter sitesi, Türkiye ilk yerli otomobilini tanıttı' ifadesiyle sundu. Bloomberg, haberi 'Erdoğan Seçimler Öncesinde İlk Türk Elektrikli Otomobil'ini görücüye çıkardı' başlığıyla vererek Türkiye'nin lityum iyon pil fabrikası kuracağı vurgulandı. Alman Deutsche Welle, Togg'u 'Erdoğan'ın prestij projesi' olarak nitelendirdi. Çin Haber ajansı Xinhua, Erdoğan vurgusu yaparken, Rus haber ajansı Ria Novosti projeye 3 yıl önce start verildiğinin altını çizdi. Rus haber ajansı TASS, Togg'un seri üretime başladığını ilan etti' başlığı ile abonelerien servis etti. El Arabiya, 'Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor' başlığını tercih ederken El Cezire haberi 'Erdoğan, ilk elektrikli yerli otomobil Togg'un fabrikasını açtı' dedi.