24 Mart 2021 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:37

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 'Ekonomi Reform Takvimi'ne göre elektrikli araçlar için şarj alt yapısının 31 Aralık 2021 tarihine kadar hayata geçirileceği bildirildi.

2 BAKANLIK EYLEMİ ÜSTLENECEK

Eylem planı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.

SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM DESTEKLENECEK

Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek. Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ArGe çalışmaları desteklenecek. Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan ülkemizin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek. Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilecek. Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.