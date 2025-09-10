İSTANBUL 29°C / 20°C
Ekonomi

Togg Münih sokaklarında

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg'un ilk aracı T10X ve yeni modeli T10F'nin test sürüşleri Münih'te devam ediyor.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Togg Münih sokaklarında
Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startuplar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025, Münih'te sürüyor.

Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuara katılan Togg, yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra ziyaretçilere yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X için test sürüşü imkanı da sunuyor.

Alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alan ziyaretçiler, bir rehber eşliğinde test sürüşü yapabiliyor. Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle test sürüşü için randevularda yoğunluk oluşurken, yerli ve yabancı gazeteciler ile yabancı influencerlar da deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Bu arada, test sürüşleri 12 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.

