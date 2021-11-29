TOGG Projesi'ne yakın takip! ''Hazırız'' mesajı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:25

Şahin, yazılı açıklamasında, TOGG Projesi'nde adım adım sona yaklaşıldığına işaret ederek, tüm Türkiye'nin 2022 sonunda üretim bandından ilk aracın ineceği günü beklediğini vurguladı.

TOGG'un üretim bandından indiğinde şarj altyapısına ilişkin standartların hazır olduğuna dikkati çeken Şahin, "TOGG malum elektrikli olacak. Dünyada da enerji tüketiminde var olan değişimlerin tamamının TOGG'da teknolojik olarak uygulandığını ve geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Burada merak edilen konunun, "TOGG üretim bandından indiğinde, şarj altyapısıyla alakalı elektrikle ilgili problemlerinin çözülüp çözülmemesi" olduğunu belirten Şahin, TSE'nin şarj altyapısına ilişkin iki ayrı standart hazırladığı bilgisini verdi.

Şahin, bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki yönlendirmeleriyle "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar Standardı" ile "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nı hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

TOGG'a TSE olarak katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim TSE olarak durduğumuz yer TOGG'un heyecanla beklendiği gün, üretim bandından indiğinde o otomobili kullanmaya karar vermiş insanların herhangi bir şarj altyapısı problemiyle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla kara yollarımızda aracı kullanabilir durumda olmaları ve memnuniyetlerinin de yüksek seviyede olmasını temin etmektir. TOGG ile ilgili başka standart veya kriter talepleri ve ihtiyacı ortaya çıkacak olduğunda biz süreci çok yakından takip ediyoruz ve önceden hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz. Yerli otomobilimize biz de kurum olarak elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz."



