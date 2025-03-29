Togg sahiplerine bayram müjdesi

Togg T10X araç sahipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi ��— Trumore (@ToggTrumore) March 28, 2025
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz ��
< İyi bayramlar >#Trumore#Togg pic.twitter.com/Szjms3AbkL