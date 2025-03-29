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Ekonomi

Togg sahiplerine bayram müjdesi

Togg T10X araç sahiplerinin Ramazan Bayramı süresince Trugo'dan yapacakları şarj işlemleri için ücret ödemeyeceği açıklandı.

HABER MERKEZİ29 Mart 2025 Cumartesi 10:05 - Güncelleme:
Togg sahiplerine bayram müjdesi
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Togg T10X araç sahipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.

Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.

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