Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un ikinci modeli T10F, bugün Türkiye'de satışa çıktı.

T10F, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa çıkacak.

Testleri başarıyla tamamlayan ve Eruo NCAP'te 5 yıldız alan Togg T10F, kendine has tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle rakiplerine kıyasla üstün performans sergiliyor.

ÖN SİPARİŞE AÇILIYOR

Togg T10F, bugün saat 10.00 itibariyle ön siparişe açıldı.

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

FİYATLARI BELLİ OLDU

100 bin lirası olan Togg T10F için ön sipariş verebiliyor. Sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alınacak.

İŞTE FİYATLAR

V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 345 bin TL

5 FARKLI RENK SEÇENEĞİYLE KULLANICILARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

TOGG T10F, Mardin, Urla, Gemlik, Oltu ve Kula renkleriyle satışa çıktı.