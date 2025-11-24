Elektrikli otomobillerde batarya kapasitesi ve menzil en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ülkemizde de şarj istasyonlarının sayısı büyük bir hızla artmasına rağmen elektrikli araç kullanıcıları ihtiyaç halinde ulaşabilecekleri menzili öğrenmek istiyor. İşte bu nedenle Togg T10F ile İstanbul İzmir arasında batarya ile şarj istasyonuna gerek duymadan yapılabilecek menzil için özel bir basın test programı düzenlendi.

442 KM YOL YAPILDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başlayan T10F menzil testine, 15'i test aracı olmak üzere 20 araç ile start verildi. Deneme sırasında kullanılan test aracı Togg T10F V2 uzun menzil oldu. 88,5 kWh'lik NMC batarya ile 610 km karma menzil ve 17,4 kWh/100 km ortalama tüketim değeri verilen modeli iki gazeteci değişimli olarak kullandık. Yüzde 99 batarya doluluğu ile başladığımız yolculuğu, çok büyük bir kısmı otoyol parkurunda olmak üzere, hiç şarj etmeden, bir yemek ve iki kez kahve molası vererek tamamladık. İzmir Alsancak'taki otele kadar toplam 442 km yolu, hiç şarj kullanmadan, zaman zaman otoyolda 70-110 km/ s hızlara kadar çıkıp, ortalama 81 km/s hız ile bitirip, fabrika verisi 100 km'de 17,4 kWh olan tüketim ortalamasını yakalayıp 16.1 kWh/100 km değerini elde ettik.

90-100 KM DAHA GİDERDİ

T10F'i tüm parkur boyunca otomatik rejenerasyon modunda kullandık. Araç en efektif kullanımı otomatik olarak ayarlayıp, otoyol boyunca süzülmesine ve enerjisini geri kazanmamıza izin verdi. Mümkün olduğu kadar sabit hızlarda seyredip, yüksek hızlara çıkmamaya özen gösterdik. Ancak İzmir'de içine girdiğimiz yoğun şehir içi trafiği varış zamanımızı önemli derecede uzattı. Varış noktasına ulaştığımızda T10F'in yol bilgisayarı, temkini kullanım sayesinde şarj durumumuzu yüzde 18, kalan menzili de 90-100 km olarak gösteriyordu. Ortalama 81 km/s hız, yaklaşık 80 dk mola ile 6 saat 20 dk'da tamamladığımız parkuru kolayca 90-100 km/s ortalamayla da tamamlamamız mümkün olurdu.

UZUN MENZİL 5 YILDIZLI GÜVENLİK

Togg'un T10X'in ardından ikinci cihazı olan T10F fastback tasarımda tavandan arka tampona kadar tek parça inen bagaj kapağı, sedanlarda olduğu gibi geniş bir kullanım alanı sağlayıp, hatchback modellerdeki gibi daha sportif bir görünüm sergiliyor. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan model Avrupa'nın en güvenli 3 aracından biri. T10F'in 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km'ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km'ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor.

MALİYET 256 TL'DEN BAŞLIYOR

Menzil testlerinin amacı, acil durumlarda aracın şarj istasyonuna ulaşamadan ne kadar yol yapabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor. Normal kullanımda T10F, otoyol hızları olan 110-140 km/s ortalama ve yolda verilen tek mola ile bataryasını sıfırdan yüzde 80'e 23 dakikada doldurup yoluna devam edebiliyor. Standart kullanıcıların yaptığı doğru kullanım da bu olmalı zaten. Ayrıca yol bilgisayarı batarya doluluğunu sıfır olarak gösterse bile T10F yaklaşık 20-30 km daha fazladan menzile ulaşabiliyor. Yapılan test sırasında arkamızda çekici ve yedek araç olmasına rağmen bu temkinli kullanımı tercih ettiğimizi de vurgulamak gerekiyor.

Togg T10F'in 88,5 kWh'lik bataryası sıfırdan 100'e güncel elektrik fiyatlarıyla ev tipi AC şarj kullanıldığında yaklaşık 256 TL'ye, DC hızlı şarj ile yaklaşık bin 100 TL'ye doldurulup, İzmir'e ulaşmak mümkün olabiliyor. İstanbul'dan Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak, İzmir'e otoyolla gitmenin bedeli de bin 965 TL.