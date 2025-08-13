İSTANBUL 30°C / 23°C
Ekonomi

Togg T10F yollara çıkıyor... Satış için tarih verildi!

yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg'un fastback modeli olan T10F için tarih verildi. Yapılan açıklamaya göre Togg T10F, eylül ayında ön siparişe açılacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Togg T10F yollara çıkıyor... Satış için tarih verildi!
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg T10F için geri sayım başladı.

Elektrikli otomobil piyasasında rekor kıran ve satış adedi bazında rakiplerine fark atan T10X'in ardından şimdi de fastback model T10F yollara çıkıyor.

Edinilen bilgiye göre Togg T10F, eylül ayında ön siparişe açılacak.

Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor. Ayrıca, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryası 30 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabilecek.

GÜVENLİKTE HEDEF 5 YILDIZ

Sürüş güvenliği ve konforun ön planda tutulduğu T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performansını değerlendiren Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri, kullanıcılarına en üst düzeyde güvenli bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

AKILLI CİHAZ OLARAK GÜÇ KAYNAĞI OLACAK

Kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek.

Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisi sayesinde T10F, enerji aktarımı yapabilecek

