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Ekonomi

Togg T10X'e rekor sipariş! ''Bu gurur hepimizin''

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi. Togg'dan yapılan açıklamada, 'Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin.' denildi.

AA16 Mart 2023 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Togg T10X'e rekor sipariş! ''Bu gurur hepimizin''
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Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

27 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

  • togg
  • Togg T10X
  • ön sipariş

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