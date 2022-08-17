Togg, TM Forum'a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu

Togg açıklamasına göre, TM Forum'un dünyadaki ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli otomobil üreticisi üyesi olan Togg, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen girişimde, mobilite deneyimindeki normların oluşturulmasında ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde aktif rol alacak.



- "KULLANICI VE VERİYİ MERKEZE ALARAK MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ"



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Avrupa'nın gerçek anlamda ender mobilite ekosistemi uygulama platformu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Telekomünikasyon sektörü için dijital dünyanın fırsatlarından yararlanma imkânı sunan normları belirleyen, dünyanın en büyük telekomünikasyon ve dijital hizmet sağlayıcılarından oluşan TM Forum'un ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi 'Togg Akıllı Yaşam' başlığı altında vereceğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunacağız. Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz.



Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı normların ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde rol alarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da mobilite ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağız. Bu nedenle tamamen dijitalleşmiş iş modellerinin çerçevesinin oluşması, altyapılarının kurulması ve sürdürülebilir olması için iş birliği platformu TM Forum'a üye olmamızın önemli kilometre taşlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim."



-TM FORUM İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İVME KAZANIYOR



Açıklamaya göre, TM Forum, 180 ülkede telekomünikasyon servis sağlayıcıları ve dijital iş ortakları için, hızla gelişen dijital dünyada sunulan fırsatlardan yararlanmaları amacıyla iş operasyonlarını, BT sistemlerini ve ekosistemlerini hızla dönüştürmelerine katkıda bulunan açık, iş birliğine dayalı bir ortamda pratik destek sağlayan standartları belirleyen bir platform olarak öne çıkıyor.



Bugün 850'den fazla küresel şirketle iş ortaklığına devam eden TM Forum bünyesinde yer alan üyeler, teknolojik atılımlar ortaya çıkarabilmek için deneyim ve yeteneklerini paylaşarak dijital dönüşümde ivme kazanıyor.

Dünyanın en büyük network ve iletişim sağlayıcılarından oluşan ve tamamen dijitalleşmiş iş modellerinin çerçevesinin oluşması, altyapılarının kurulması ve sürdürülebilir olması için çalışan platform, tüm iş süreçlerinde danışmanlık hizmeti de veriyor.