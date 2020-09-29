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Ekonomi

TOGG üretim bandının 22. yerli otomobiline talipler

Yerli otomobille ilgili çalışmalar devam ederken Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim bandının 22. yerli otomobiline, plakası 22 olan Edirne talip oldu.

AA29 Eylül 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:51
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Edirne Ticaret Borsasından (ETB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans aracılığıyla Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Edirne'yi temsilen toplantıya katılan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de TOGG ve yerli otomobilin Türkiye'ye gurur verdiğini, destek için üretim bandından çıkacak 22. otomobile ETB'nin talip olduğunu bildirdi.

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