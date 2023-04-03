Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan devrin otomobili Togg'a ilk siparişi veren Başkan Erdoğan'a anahtar teslim töreni düzenlenecek.

Tarihi tören bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Togg yetkilileri Beştepe'de Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Başkan Erdoğan'a teslim edecek.

"YAPAMAZSINIZ FABRİKASI YOK" DEDİLER

Başkan Erdoğan partisinin 27'nci dönem son grup toplantısında bugün Togg'u teslim alacaklarının müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan, Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'yapamazsınız' dedikleri, 'fabrikası yok' dedikleri, 'fabrikasında üretimi yok' dedikleri velhasıl atmadıkları çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardından işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TESLİMAT VE SERVİS NOKTALARI AÇILACAK

İstanbul'un ardından Ankara'da da Togg deneyim merkezi açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda bu ay içinde hizmete başlayacak.

İlk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi.

Kullanıcılar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo ve mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda TOGG ekosistemini deneyimleyecek.

Kullanıcılar, deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla hem Togg ekosistemini daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de T10X'i inceleyip, Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenebilecek.

Merkezde aynı zamanda Togg'un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak.

Toplamda 4.400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da kullanıcıların hizmetine sunulacak.