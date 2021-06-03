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Ekonomi

TOGG'dan 846,8 milyon liralık sermaye artışı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG), ödenmiş sermayesi 150 milyon TL'den 996,8 milyon TL'ye çıkarıldı.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:05
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOGG'un, 31 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL'den 996 milyon 774 TL'ye yükseltildi.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak. Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık AŞ'nin TOGG'daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır.

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