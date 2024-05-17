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Ekonomi

Togg'dan açıklama! T10X'te sıfır faiz için son gün 20 Mayıs

Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlattığı 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyası 20 Mayıs'ta sona erecek.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Togg'dan açıklama! T10X'te sıfır faiz için son gün 20 Mayıs
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Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Sınırlı sayıda T10X için geçerli olan kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği bulunuyor. Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olan kampanyaya 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabiliyor.

Süreci devam edip aktif siparişi olan veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.

- Trumore uygulamasından 7/24 sipariş verilebiliyor

T10X için Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş verilebiliyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.

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