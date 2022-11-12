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Ekonomi

Togg'dan ön sipariş açıklaması: Şubat 2023'te başlayacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız.' denildi.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
Togg'dan ön sipariş açıklaması: Şubat 2023'te başlayacak
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Togg tarafından yapılan açıklamada, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiği belirtildi.

Tweette, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Söz konusu tweetin sonuna, "Bizi izlemeye devam edin" notu düşüldü.

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