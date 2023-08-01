Togg'dan teslimat paylaşımı: Liderliğimizi pekiştirdik

Togg, resmi sosyal medya hesapların yaptığı paylaşım ile T10X'e dair son teslimat bilgilerini açıkladı.BİN 435 ADET T10X KULLANICIYLA BULUŞTU
Togg tarafından yapılan paylaşımda, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımın devamında, "Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.
Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik��#Toggether pic.twitter.com/gQ7pv7NctP— Togg (@Togg2022) August 1, 2023