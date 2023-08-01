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Ekonomi

Togg'dan teslimat paylaşımı: Liderliğimizi pekiştirdik

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), temmuz ayında 627 adet toplamda bin 435 adet T10X'in teslimatının yapıldığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, 'Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik' ifadeleri kullanıldı.

1 Ağustos 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
Togg'dan teslimat paylaşımı: Liderliğimizi pekiştirdik
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Togg, resmi sosyal medya hesapların yaptığı paylaşım ile T10X'e dair son teslimat bilgilerini açıkladı.

BİN 435 ADET T10X KULLANICIYLA BULUŞTU

Togg tarafından yapılan paylaşımda, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk." ifadeleri kullanıldı.

"LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK"

Paylaşımın devamında, "Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.

  • C-SUV
  • Togg
  • Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu

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