Togg'un gücü tüm Türkiye'yi Trugo'yla donatacak! Test süreci başladı

Yerli otomobil öncesi Togg için en önemli adımlardan biri olan elektrikli otomobil şarj ağı için devreye alınan Trugo'dan yeni haber geldi.

Trugo'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla Gemlik Kampüsü'nde kurulan ilk TruGo şarj cihazlarının test sürecinin başladığı duyuruldu.

Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.

81 İLİN TAMAMINA KURULACAK

81 ilin tamamını içerisine alan bir kapsama alanıyla yola çıkan Trugo ile ilgili paylaşılan ilk bilgilerde, sistemin tüm elektrikli otomobil sahipleri tarafından kullanılabilecek olması dikkat çekiyor.

Togg tarafından paylaşılan bilgilere göre 180 kWs üzeri kapasiteye sahip cihazlarla dolum yapılabilecek ve destek veren araçlar 25 dakikada yüzde 80'lik batarya doluluğuna ulaşabilecek. 81 ilde 600'den fazla lokasyonu içerisine alan duyuru planına göre, trafik yoğunluğuna bağlı olarak 25 ve 50 kilometre aralıklarla şarj noktalarının konumlandırılması hedefleniyor.