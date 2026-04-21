21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  Togg'un liderliği ABD'ye uzandı: Türk devi varlığını genişletiyor
Ekonomi

Togg'un liderliği ABD'ye uzandı: Türk devi varlığını genişletiyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrikli otomobili Togg T10X ve T10F, okyanus ötesinde de geniş yankı uyandırdı. ABD medyasında yer alan bir analizde, Togg'un pazar liderliğine ve global firmalara karşı sergilediği dirence dikkat çekilecek 'Şirket, büyümesinin bir sonraki aşaması olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarını hedefliyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi gücünü temsil eden küresel bir oyuncu olmayı amaçlıyor.' ifadelerine yer verildi.

ABDULLAH POLAT21 Nisan 2026 Salı 10:23
Togg'un liderliği ABD'ye uzandı: Türk devi varlığını genişletiyor
ABD medyası, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği elektrikli otomobili Togg'un pazar liderliğine ve diğer elektrikli araç firmalarına karşı gösterdiği başarılı satış stratejilerine değindi.

PAZARIN HAKİMİ: TOGG

ABD basınında yer alan bir analizde, Togg'un Avrupa pazarındaki stratejisine "ezber bozan taktik" yorumu yapıldı. Haberde, Trumore uygulamasının sadece Almanya'da kısa sürede 50 bin barajını aşması, dijital ekosistemin başarısı olarak gösterildi. Öte yandan Togg'un motor ve menzil verilerine odaklanılan analizde, T10F fastback modelinin 623 kilometrelik menziline dikkat çekildi.

TEDARİK ZİNCİRİNE KARŞI KALKAN

ABD basınında yer alan analizdeki diğer kritik başlık ise Gemlik'teki Siro Batarya Kampüsü oldu. Lityum-iyon hücre üretiminde tam otonomiye geçen Togg'un, küresel tedarik zinciri krizlerine karşı kendi kalkanını oluşturduğu vurgulandı. Togg'un 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretme hedefinin arkasındaki itici gücün, bu batarya bağımsızlığı olduğu ifade edildi.

"SADECE BİR ARABA DEĞİL, BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ"

Haberde, Togg'un dashboard'u kaplayan devasa dijital ekranı ve bünyesindeki üretken yapay zeka asistanı için "tekerlekli akıllı cihaz" benzetmesi yapıldı. Müzik besteleyen ve akıllı evlerle entegre çalışan bu ekosistemin, Togg'u sadece bir otomobil üreticisi değil, bir "mobilite teknoloji firması" haline getirdiği ve bu sayede müşteri sadakatini perçinlediği belirtildi.

SIRADAKİ HEDEF ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

Analiz, Togg'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik genişleme planlarını hatırlatarak; Türkiye'nin endüstriyel gücünü temsil eden markanın, küresel arenada kalıcı bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediği cümlesiyle son buldu.

