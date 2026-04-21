ABD basınında yer alan analizdeki diğer kritik başlık ise Gemlik'teki Siro Batarya Kampüsü oldu. Lityum-iyon hücre üretiminde tam otonomiye geçen Togg'un, küresel tedarik zinciri krizlerine karşı kendi kalkanını oluşturduğu vurgulandı. Togg'un 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretme hedefinin arkasındaki itici gücün, bu batarya bağımsızlığı olduğu ifade edildi.
Haberde, Togg'un dashboard'u kaplayan devasa dijital ekranı ve bünyesindeki üretken yapay zeka asistanı için "tekerlekli akıllı cihaz" benzetmesi yapıldı. Müzik besteleyen ve akıllı evlerle entegre çalışan bu ekosistemin, Togg'u sadece bir otomobil üreticisi değil, bir "mobilite teknoloji firması" haline getirdiği ve bu sayede müşteri sadakatini perçinlediği belirtildi.
Analiz, Togg'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik genişleme planlarını hatırlatarak; Türkiye'nin endüstriyel gücünü temsil eden markanın, küresel arenada kalıcı bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediği cümlesiyle son buldu.