Bu yıl içinde satışa sunulması beklenen Togg T10F, Gebze'de test sürüşü sırasında görüntülendi.

Yıl içerisinde satışa sunulması beklenen ve 600 kilometre menzil sunacak Togg T10F, test edilirken görüntülendi.

Dortmund Otomobil Fuarı'nda örtüsü kaldırılan T10F, ilk kez orada meraklılarına gösterildi.

Çevreci ve estetik yapısıyla öne çıkan model Gebze'de otobanda görüldü. Otomobil gelişmiş teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

T10F İÇİN TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız." dedi.

T10F'NİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.