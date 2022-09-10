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Ekonomi

Tohumu yurt dışından! Büyük talep var

Bir girişimcinin tohumunu yurt dışından getirip ektiği siyah nohut vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Siyah nohutun kilosu ise 40 lira.

IHA10 Eylül 2022 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
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Bursa Kapalı Çarşı'da uzun yıllardır aktarlık yapan Serdar Çelik, geçtiğimiz yıl tohumunu yurt dışından getirdiği siyah nohuttan ekti. Ektiği siyah nohutları hasat eden girişimci bu nohutları dükkanında satmaya başladı. Protein değeri yüksek ve diğer besin maddeleri Türkiye'de yetişen beyaz nohutlara göre daha yüksek olan siyah nohutun vatandaşlar tarafından tadı da çok beğenildi. Bu zamana kadar 500 kilo satış yapan aktarın yetiştirdiği siyah nohutların kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Artan talep sebebiyle gelecek yıl daha fazla nohut ekmeyi düşünen Çelik, siyah nohutun kilosunu 40 liradan satıyor.

Siyah nohut tohumlarını yurt dışından getirdiğini ifade eden Serdar Çelik, "Ben uzun yıllardır aktar olarak hizmet veriyorum. Dükkanımda çeşitli bakliyat ürünleri de satmaktayım. Ayrıca sattığım ürünleri çoğunu üretimini yapıyorum. Siyah nohutu geçtiğimiz yıl ektik, ürünleri satmaya başladık. Vatandaşlar çok beğendi, siyah nohutun lezzeti çok güzel. Yiyen bir daha gelip alıyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum, gelecek yıl daha fazla ekeceğim" dedi.

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