TOKİ 2019 kura sonuçları ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır kura çekim tarihleri neler?

‘TOKİ 2019 kura sonuçları ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekim tarihleri neler? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır kura çekimleri ne zaman yapılacak?’ sorularına vatandaşlar arama motorlarında yanıt arama ya devam ediyor. TOKİ 50 bin konut projesi için gerçekleştirilen kura çekimleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşları büyük heyecan sarmış durumda. Bugün (11 Haziran) Yenimahalle Yakacak’ta kuralar gerçekleştirilecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TOKİ, 50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları yapılmaya devam ediyor. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. İşte TOKİ 2019 kura çekimi ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve haberimizin detaylarında…

İSTANBUL KURALARI HAZIRAN VE TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

ANKARA KURALARI MAYIS VE HAZİRAN’DA

Ankara’da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziran ayında yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent’te talep toplanan 809 konut için 6 Mayıs’ta Noter yapıldı. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da kuralar gerçekleştirilecek.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

İŞTE İL İL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

TOKİ YENİ MAHALLE 2019 OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 daire projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 daire projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.