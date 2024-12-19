TOKİ 250 bin konut projesi başlıyor! İhale tarihleri ve başvuru şartları belli oldu

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi, ev sahibi olmayı hayal eden dar gelirli vatandaşlara umut ışığı oldu. TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları 2025 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen '250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ihale tarihleri ve başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar...

TOKİ 250 bin konut projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan dev bir girişim olarak dikkat çekiyor. Uygun ödeme planları ve sosyal adaleti destekleyen kontenjan uygulamalarıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce aile yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor.

TOKİ'DEN CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ

Bu proje, Türkiye'nin sosyal konut alanındaki en kapsamlı girişimi olarak adlandırılıyor. Bakan Murat Kurum'un yaptığı açıklamalara göre, başvuruların 2025 yılının ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor. 128 bini aşkın konutun büyükşehirlerde, geri kalanının ise 70 farklı ilde yapılması planlanıyor. Haziran 2025 itibarıyla ihalelerin tamamlanması hedefleniyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TOKİ 250 bin konut projesine başvurabilmek için bazı kriterler belirlenmiş durumda. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az 18 yaşını doldurmuş olması ve başvuru yapılacak il veya ilçede en az bir yıl ikamet etme şartını sağlaması gerekiyor. Ayrıca, hane gelirinin belirlenen sınırın altında olması şartı aranıyor.

TOKİ, dar gelirli ailelere ek olarak şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar için de özel kontenjanlar ayırarak toplumun farklı kesimlerine sosyal destek sağlıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapılabilecek. Süreçle ilgili detaylar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak. Projenin başvuru takvimi ve şartları için vatandaşların düzenli olarak güncellemeleri takip etmeleri öneriliyor.

İHALE SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR

7 Kasım 2024'te başlayan ihale süreci, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Şu ana kadar 165 bin 55 konut için ihale yapılmış durumda. TOKİ, altyapı ve çevre düzenlemesi ile modern yaşam standartlarını karşılayacak konut projeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Böylece 250 bin konut hedefinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.