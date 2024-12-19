TOKİ 250 bin konut projesi son durum | TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman? 250 bin konut projesi ödeme planı nasıl?

TOKİ, 250 bin konut projesi kapsamında 81 ilde onbinlerce aileyi ev sahibi yapacak. Duyuru sonrası TOKİ 250 bin konut projesi son durum, başvuru yapacak olan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin konut projesi ödeme planı nasıl, başvurular ne zaman? İşte TOKİ 250 bin konut projesi son durum

TOKİ'NİN 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi", Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunuyor. Projenin ihale süreçleri başladı ve Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor. 81 ili kapsayacak proje, çevre dostu mimarisiyle dikkat çekiyor.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ SON DURUM | İHALE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Projeye ilişkin ilk ihale, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi. TOKİ, bu süreçte hızlı adımlar atarak Haziran 2025'e kadar 81 ildeki tüm konutların ihale süreçlerini tamamlamayı hedefliyor. Çevre dostu malzemelerle inşa edilecek bu konutların, hem enerji tasarrufu sağlayacağı hem de sürdürülebilir bir yaşam sunacağı belirtiliyor.

Proje, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlıyor. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre belirlenen konut sayıları, büyük şehirlerde daha fazla yoğunlaşıyor.

Toplamda 165 bin 55 konutun büyükşehirlerde, geri kalanının ise diğer illerde yapılması planlanıyor.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projeyi "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi" olarak nitelendirdi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde verilen sözlerin yerine getirildiğini vurgularken, bu projeyle dar gelirli vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşacağını belirtti.

İSTANBUL İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN?

İstanbul'daki projeler için başvuru süreci henüz başlamadı. Ancak başvuru tarihleri ve detayları açıklandığında vatandaşlar TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden bilgi alabilecek. İstanbul'daki projelerde Arnavutköy, Tuzla ve Esenler gibi ilçeler ön plana çıkıyor.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuru süreci henüz başlamadı. Başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanacak. Tarihler netleştiğinde, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ'nin "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için ödeme planına ilişkin detaylar da başvuru süreciyle birlikte duyurulacak. Projeye katılmak isteyen vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için uzun vadeli, düşük faizli ve bütçelerine uygun ödeme planları sunulması bekleniyor. Ödeme planı açıklandığında, gelişmeleri güncel olarak paylaşacağız.

Not: İstanbul'daki projeler ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak için TOKİ'nin resmi web sitesini takip edebilir ya da e-Devlet üzerinden bilgilere ulaşabilirsiniz.