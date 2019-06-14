Toki 32 bin konutluk dönüşümü başlatıyor
Toplu Konut İdaresi kentsel dönüşüm atağına kalktı. 36 bin konutluk dönüşüm başlatan İdare, Millet Bahçesi yapımını da sürdürüyor. TOKİ Başkanı Bulut “32 bin 673 konut için 10 milyar TL yatırım yapacağız” dedi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kentsel dönüşümde sadece TOKİ olarak bugüne kadar 146 bin konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 80 binin üzerinde konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un açıkladığı yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisi kapsamında 106 projede 32 bin 673 konut daha yapacaklarını duyurdu. Bulut “Böylelikle şehirlerimize 10 milyar TL’lik yatırım yapacağız” dedi.
KONUT HAMLESİ YAPTIK
TOKİ Başkanlığı İstanbul Hizmet Binasında, şirketin faaliyetleri, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreç, Millet Bahçeleri, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkıları ve gelecek dönemdeki hedeflere ilişkin basın toplantısı düzenlenleyen Bulut, TOKİ’nin ağırlıklı konut hamlesini son 16 yılda gerçekleştirdiğini ifade ederek bugün itibarıyla 843 bin 546 konuta ve 15 bine yakın sosyal donatıya ulaşıldığını dile getirdi.
26 HAZİRAN’DA KURA
Bulut, 50 bin sosyal konut projesinde şimdiye kadar 15 bin 125 konutun kura çekiminin tamamlandığını söyledi. İstanbul’da 6 bin 300 konuta 300 bin kişinin başvurduğunu belirten Bulut, “Kura çekimi 26 Haziran’da başlıyor. projenin 50 bin gibi önemli bir rakamla başlatılmış olmasının bir başka sebebi de TOKİ’nin özellikle yatay mimari, mahalle kültürü, doğayla bütünleşen, insanların birbiriyle kaynaşabildiği mahalle arkadaşlığı yapabildiği, komşusuna sahip çıkabildiği projeler üretmek maksadıyla yola çıktık” dedi. 50 bin sosyal konutluk projenin kuralarını 19 Nisan itibarıyla tamamladıklarını ve kura çekimlerinin 19 Ağustos’a kadar tamamlanacağını aktaran Bulut, “Bugün itibarıyla 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlanmış durumda. 18 projede 10 bin 271 konutun da ihalesi tamamlanmış ve inşaatları başlama aşamasına geldi. 8 projede yani bin 686 konut projesi de ihale sürecinde. İstanbul’un kurası da 26 Haziran’da başlıyor ve temmuzun ilk haftasında tamamlanacak” dedi.
Türkiye genelinde 65 millet bahçesi projesi olduğuna dikkati çeken Bulut “Bu 65 millet bahçesi projesinin 13’nün inşaatı devam ediyor. Bir tanesi ihale değerlendirme aşamasında. 49 millet bahçesinin de projelendirmeleri tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde 7 millet bahçesini tamamlamış olacağız. Millet bahçeleri bakımından İstanbul’a öncelik verdik. İstanbul’da şu an 13 millet bahçesi sadece TOKİ gündeminde” yorumunu yaptı.
EKONOMi iÇiN BiR YILDA 16 MiLYAR TL KAYNAK
Yıl başından sonraki uygulamaları neticesinde 50 bin konut projesi, millet bahçeleri ve diğer projeler için yılın ilk 5 ayında 5 milyar liralık bir ödeme yaptıklarını ve istihdama katkı sağladıklarını belirten Bulut, “Yıl sonuna kadar inşaat sektörü vasıtasıyla piyasaya 16 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. 16 milyarlık kaynak istihdam açısından da önemli. Bizim uygulamalarımız inşaat sektörü vasıtasıyla 250 alt sektöre hitap ediyor. Projelerimiz ile önümüzdeki inşaat sezonunda işsizliğin azalması noktasında çok önemli katkıda bulunacak. 100-120 bin civarında bir direkt istihdam söz konusu olacak. Dolaylı istihdam ile işsizlik oranının ciddi anlamda azalacağına inanıyorum. dedi.
Millet Bahçeleri’nin sayıları artacak
TOKİ tarafından İstanbul’a inşa edilecek Millet Bahçeleri ise şöyle: Kayaşehir 1,2,3,4 Etap, Baruthane, Başakşehir Kuzey Yakası, Esenyurt Hoşdere, Küçükçekmece Halkalı, Pendik, Kartal, Esenler, Beşiktaş, Kadıköy, Atatürk Havaalanı, Zeytinburnu Beş Telsiz.
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