09 Mart 2020 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:26

TOKİ Adapazarı kurası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ Adapazarı kura sonucu açıklandı mı? Sakarya Adapazarı TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 81 ilde hayata geçirilecek olan konutlara yoğun ilgi gösterildi. TOKİ Adapazarı kurasına dair merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar..

TOKİ ADAPAZARI KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adapazarı kura sonucu henüz açıklanmadı. TOKİ Adapazarı kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SAKARYA ADAPAZARI TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakarya Adapazarı TOKİ kurası 10 Mart 2020 Salı günü saat 11:00'da Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.