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Ekonomi

TOKİ Başakşehir 3+1 ve 2+1 kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim Başakşehir TOKİ çekiliş listesi

TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 konutları için kura çekimi gerçekleştirildi. Yüzbinlerce İstanbullunun büyük heyecanla beklediği TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da başladı. TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekimleri online şekilde canlı yayında yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 100 bin sosyal konut projesinde bugün 500 konut için kura sonuçları belli oluyor. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde ilk olarak kabul edilen başvurular olarak şehit ailesi ve engellilerin isimleri açıklandı. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim isim listesi...

20 Mart 2020 Cuma  12:33 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:33
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılan Toplu konut çekilişinde Başakşehir kura sonuçları belli olmaya başladı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje sayesinde birçok vatandaş ev sahibi olmaya başladı. Başakşehir TOKİ'nin yeni ilçe merkezi olarak belirlenen Toplu konutların olduğu 24 bölgeli Kayaşehir (Kayabaşı olarak da biliniyor) civarında yeni bir etap olarak inşa edilmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 konutları sonuçları haberimizin detayında. İşte isim isim açıklanan TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekilişinin kabul edilen liste sonuçları..

TOKİ İstanbul Başakşehir 3+1 ve 2+1 kura sonuçları açıklanıyor...

İşte isim isim TOKi Başakşehir için kabul edilen konut başvuru listesi

KABUL EDİLEN 2+1 BAŞVURU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KABUL EDİLEN 3+1 BAŞVURU LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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