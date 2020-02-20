20 Şubat 2020 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:58

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında hayata geçirilecek olan 100 Bin Sosyal Konut için başvurular tamamlandı. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar gözlerini kura çekim tarihine çevirdiler. TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Başakşehir TOKİ 2020 kurası ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek olan Başakşehir TOKİ evlerinin kura tarihi belli oldu.

TOKİ BAŞAKŞEHİR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Başakşehir çekiliş sonuçları kura çekiminin hemen ardından belli olacak. TOKİ kura sonuç ekranından T.C kimlik numaranız ile sorgulama işlemi yapabileceksiniz.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BAŞAKŞEHİR TOKİ 2020 KURASI NE ZAMAN?

İstanbul İli Başakşehir İlçesi 500 / 100000 Konut Toplukonut Projesi'nde kuralar 20 Mart 2020 Cuma çekilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL YAPILACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.