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Ekonomi

TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim TOKİ Başakşehir 2020 çekiliş sonuçları

TOKİ İstanbul Başakşehir konutları için kura çekimi başladı. Yüzbinlerce İstanbullunun büyük heyecanla beklediği TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da başladı. TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekimleri online şekilde canlı yayında yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yapılan 100 bin sosyal konut projesinde bugün 500 konut için kura sonuçları belli oluyor. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim isim listesi...

20 Mart 2020 Cuma  15:33 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:33
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TOKİ Başakşehir için teminat bedeli yatırarak başvuru yapıp çekilişe girenler kura sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Başakşehir'de yapılacak olan yeni TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kura sonuçları listelenmeye başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılan Toplu konut çekilişinde Başakşehir kura sonuçları bellirleniyor. Noter huzurunda yapılan kura çekilişinde ilk olarak kabul edilen başvurular olarak şehit ailesi ve engellilerin isimleri açıklandı. TOKİ Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama sayfası haberimizde...

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu proje sayesinde birçok vatandaş ev sahibi olmaya başladı. Başakşehir TOKİ'nin yeni ilçe merkezi olarak belirlenen Toplu konutların olduğu 24 bölgeli Kayaşehir (Kayabaşı olarak da biliniyor) civarında yeni bir etap olarak inşa edilmesi bekleniyor. TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 konutları sonuçları haberimizin detayında. İşte isim isim açıklanan TOKİ İstanbul Başakşehir 2+1 ve 3+1 kura çekilişinin kabul edilen liste sonuçları ve isim isim TOKi Başakşehir için kabul edilen konut başvuru listesi...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, "(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki 'Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.' Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak." ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ BAŞVURU İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

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