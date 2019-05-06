TOKİ çekilişi ne zaman? 2019 TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman hangi tarihte, saatte yapılacak?Yeni ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş TOKİ 2019 kura çekilişlerine katılmak için geri sayıma başladı. TOKİ başvurularına vatandaşlardan ilgi çok yüksekti. TOKİ kura çekilişi Ankara’da başlıyor. Ankaralı vatandaşlar, “2019 TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman hangi tarihte, saatte yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. 636 bin 787 vatandaş yeni ev sahibi olmak için başvurdu. TOKİ 50 bin sosyal konut yapacağını ilan etmişti. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. Projeye 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları pazartesi günü Ankara'dan başlayacak. Çekilişlere henüz başlanmadı. Sonuçları anbean sitemizden takip edebilirsiniz. Sonuçları açıklandığı anda size www.star.com.tr’den duyuracağız. İşte 2019 TOKİ Ankara kura çekilişi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

İLK KURALAR 6 MAYIS’TA ÇEKİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları, 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da düzenlenen tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kuralar başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları, 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren çekilecek.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. Projeye 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları pazartesi günü Ankara'dan başlayacak.

Ayrıca 50 projede konut almaya hak kazananlar için belirlenecek kura takvimiyle yaşayacakları daireler belirlenecek.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek, bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Öte yandan kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

TOKİ ANKARA KURALARI NE ZAMAN?

Ankara'da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziranda yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent'te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs'ta noter huzurunda olacak kura töreniyle hak sahipleri belirlenecek.

Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak'ta ise 11 Haziran'da kuralar gerçekleştirilecek.

DİĞER KURA TARİHLERİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra ise yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde de kura takvimi belirlendi.

Buna göre, 46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldığı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehit Kamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap projelerinde 11 Mayıs, Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adıyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunus Emre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura işlemi yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile hem "TOKİ'ye kaç kişi başvurdu?" sorusunun yanıtı hem de başvuru takvimi netleşti.

TOKİ'ye 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 636 bin 787 olarak açıklanırken İstanbul kura tarihi de belli oldu. Satış kura duyuruları listesinde yer alan bilgilere göre; Ankara Altındağ’daki 809 adet konut için kura çekimi 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

Yapılan ilk açıklamaya göre, TOKİ İstanbul kura çekilişi Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayı itibari ile açıklanacak kesin tarihler içerisinde hak sahipleri belirlenecek ve TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanacak.

HER İLDE TOKİ KONUT BAŞVURUSU YAPILIYOR MU?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

AYNI EVDE İKAMET EDEN HERKES KONUT SATIŞLARI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

TOKİ 2019 HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLİŞİ OLACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

TOKİ KONUTLARI KAÇ METREKARE OLACAK?

2+1 olan alt gelir grubu konutlar 75 ve 85 metrekare, fiyatı 116 bin 400 TL olacak. Yüzde 12 peşinatla (13,988 TL) alınabilecek. 240 aya kadar vade ile taksit miktarı en az 388 TL olacak.

3+1 konutlar 110 ve 128 metrekare olacak. 170 bin 720 TL'den ve yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ile aylık 759 TL'den satın alınabilecek.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir.

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