TOKİ Denizli Merkezefendi kura sonucu: Merkezefendi TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı

10.02.2020 11:10 - Güncelleme: 10.02.2020 11:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Denizli Merkezefendi Kayaköy projesi kapsamında hayata geçirdiği 728 adet konut kura satış yöntemi ile satışa çıkarıldı. TOKİ Denizli Merkezefendi Orta Gelir Grubu 2+1 konut tipine başvuru sayısı konut adedinden az olduğu için kura işlemi gerçekleşmeyecek. Denizli Merkezefendi Kayaköy Mahallesi 1. ve 2. Bölge Projeleri kapsamında 10 Şubat 2020 tarihinde Denizli Belediyesi’ne ait Nihat Zeybekçi Kongre Ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda saat 11:00’da konut alma hakkı ve konut belirleme kurası çekilecek. TOKİ Denizli Merkezefendi kura sonucuna TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ KURASI NE ZAMAN?

Denizli Merkezefendi Kayaköy Mahallesi 1. ve 2. Bölge Orta Gelir Grubu 2+1 konut tipine başvuru sayısı konut adedinden az olduğu için kura işlemi gerçekleşmeyecektir.

TOKİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ SATIŞ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Denizli Merkezefendi Kayaköy Mahallesi 1. ve 2. Bölge Projeleri kapsamında 10 Şubat 2020 tarihinde Denizli Belediyesi’ne ait Nihat Zeybekçi Kongre Ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda saat 11:00’da konut alma hakkı ve konut belirleme kurası çekilecek.

MERKEZEFENDİ TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Denizli Merkezefendi kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura sonuç ekranından T.C kimlik numaranız ile sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ KURASI NASIL OLACAK?

Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 10 Şubat 2020 tarihinde çekilecektir. Kura çekim işlemleri 3. maddede belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece konut belirlemeye yönelik olacaktır.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen hak sahipleri; peşinat bedelinden (%10, %15 veya %25) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı, 24 Şubat - 27 Mart 2020 tarihleri arasında, sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.