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Ekonomi

TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, 'Arçılar devam ediyor ama biz inşaatlara uygun teknikle devam ediyoruz. Tünel kalıp sistemini kullanıyoruz. Betonun ısınması soğuması gibi teknik detaylara bağlı gereksinimleri de karşılayarak konutlarımızı yapıyoruz' dedi.

TRT Haber10 Mart 2023 Cuma 15:01 - Güncelleme:
TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
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Deprem bölgesinde TOKİ tarafından yapılan hiçbir bina yıkılmadı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, o binaların nasıl yapıldığını ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Bulut, açıklamasında şunları kaydetti;

11 ilde meydana gelen depremde hiçbir binamız yıkılmadı ve yapı sistemini bozacak şekilde hasar almadı. Ufak tefek hasarlarımız mutlaka olmuştur. Bununla beraber merak edilen konu TOKİ'nin konutları nasıl bu şekilde sağlam ayakta kaldı. Biz de bunu hem kamuoyu ile paylaşalım hem de çalışmaları yerinde görelim diye şantiya alanını seçtik. Gaziantep 7 bin konutluk çalışma yapacağımız bir bölgemiz. Sosyal konutlarımız var bunlarla birlikte AFAD konutları için de burada konut üretimine başlıyoruz.

BİNALAR RADYE TEMEL VE TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE İNŞA EDİLİYOR

TOKİ'nin konutları bir taraftan merak edilirken bir taraftan da TOKİ'nin uyguladığı tünel kalıp sistemi çok merak ediliyor. Kısaca zaten adı üzerinde tünel. Tünelin en büyük avantajı döşeme ve taşıyıcı kolon sisteminin bir seferde dökülme imkanının sağlanması. Radye temel sistemimizle birlikte depremin şiddetini karşılayabilecek güçte oluyor. Dolayısıyla soğuk derz gibi imalat hatalarının ortaya çıkabileceği şeyleri ortadan kaldırması nedeniyle önem arz ediyor.

Aslında tünel kalıbın içerisinde perde başlarında kolon görevlerini gören bölümler var. Yani bizim projelere baktığımız zaman tünel kalıp sisteminin içerisinde köşelerde 16 milimetre çapında 18 tane perde başlarında kolon şeklinde teşcil edilmiş yerler var. Ayrca bunlar fabrika ortamında daha önce üretilip buralara getirilen Q diye kodladığımız bir donatı sistemi. Fabrikada hazırladığı için de hiçbir farklılık yoktur titizlikte.

Zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları bitmeden projeler başlamıyor. Heyelan, taşkın, kaya düşmesi gibi afet risklerinin tespiti yapılıyor. Zeminin dayanıklılığını ortaya koyan etüt çalışması 7/24 yapılıyor. Ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

"GEREKSİNİMLERİ KARŞILAYARAK KONUTLARIMIZI YAPIYORUZ"

Arçılar devam ediyor ama biz inşaatlara uygun teknikle devam ediyoruz. Tünel kalıp sistemini kullanıyoruz. Betonun ısınması soğuması gibi teknik detaylara bağlı gereksinimleri de karşılayarak konutlarımızı yapıyoruz.

Tünel kalıp sisteminin en büyük avantajı döşeme ve taşıyıcı kolon sisteminin tek seferde dökülmesinin sağlanması. Radye temel sistemimizle birlikte depremin şiddetini karşılayabilecek güçte oluyor.

İhalelerde 28 bin konutun sözleşmesi imzalanma aşamasında. 6 bin konutun incelemesi devam ediyor. Mart sonu 55-60 bin konutun sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz.

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