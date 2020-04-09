TOKİ, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

AA 09 Nisan 2020 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:53

TOKİ'nin Twitter hesabından, İdare'nin ismini kullanarak vatandaşları arayan, cep telefonlarına mesaj gönderen sahteciler ve dolandırıcılara ilişkin açıklama yapıldı.

TOKİ'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ismi kullanılarak sms gönderimi veya vatandaşlarımız aranarak 'TOKİ tapu harcı' adı altında Akbank'ta açılan IBAN numarasına 2 bin lira ve 1.900 lira para yatırılması talep edildiği şeklinde sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. TOKİ tarafından satışa sunulan konutların ve idaremiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ait, tapu devir iş ve işlemleri ile ilgili olarak tek yetkili temerküz banka şubeleri (Borç ilişiği devam eden/biten) aracılığı ile yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, idaremizin internet sayfası 'www.toki.gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

Açıklamada, sahtecilik ve dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal süreç başlatılacağı bildirildi.

