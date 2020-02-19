19 Şubat 2020 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:46

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ 2020 kura çekim tarihlerini açıkladı. Bu kapsamda TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman yapılacak? Gaziantep TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde başvuruları kabul edilen Gaziaptep'te kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gaziantep kura çekimi kapsamında Şahinbey ve Şehitkamil'deki evler sahiplerini bulacak. TOKİ Gaziantep kura çekilişine dair tüm detaylar haberimizde..

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent 1900/100000 Toplu Konut Projesi'nde kuralar 30 Mart 2020 Pazartesi günü çekilecek.

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 2200 / 100000 Konut Toplu Konut Projesi kapsamında kuralar 31 Mart 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.

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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL YAPILACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.