‘TOKİ İstanbul Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla, Silivri kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İstanbul TOKİ 50 bin yeni sosyal konut projesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlenecek. 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası yarın, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası 27 Haziran Perşembe günü çekilecek. Diğer kura tarihleri ve TOKİ İstanbul haberimizle ilgili bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizin ayrntılarında…

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞA PROJESİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ NE ZAMAN? KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları 26 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İlk kura çekilişi TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura sonuçları için 26 Haziran tarihinde çekilecek. Ardından TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları için 27 Haziran tarihinde ikinci çekiliş yapılacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura çekilişi 26 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Fatih İstanbul adresinde yapılacak. Kura çekilişi saat 10:00 itibari ile başlayacak.

Çekiliş kapsamında satışa sunulan TOKİ alt gelir grubu 2+1 konut projesi için hak sahipleri belirlenirken kura çekilişi Canlı Yayın ile an be an ev için başvuruda bulunan kişilere aktarılacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekilişi 27 Haziran 2019 tarihinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Fatih İstanbul adresinde yapılacak. Kura çekilişi saat 10:00'da gerçekleşecek.

TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa Kura Çekilişi Tarihi Ne Zaman Yapılacak, Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Silivri Alipaşa kura tarihi 28 Haziran 2019 olarak açıklandı.

TOKİ İstanbul Tuzla Kura Çekilişi Tarihi Ne Zaman Yapılacak, Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Tuzla TOKİ projesi için 500 konutluk kontenjan ayırmıştı. 500 konut için hak sahipleri 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ Başakşehir Ayazma Çekilişi Tarihi Ne Zaman Yapılacak, Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başakşehir Ayazma TOKİ projesi için 311 konut için kura tarihi 2 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

TOKİ BAŞAKŞEHİR HOŞDERE ÇEKİLİŞİ NE ZAMA YAPILACAK, KURA SONUÇLARI NE ZAMA AÇIKLANACAK?

Başakşehir Hoşdere TOKİ projesi için kura tarihi 2 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞA SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Satışa sunulan toplam 4 Bin 467 adet konut için yapılan toplam başvuru sayısı 157 bin 474 kişi olarak açıklandı.

TOKİ alt gelir grubu 2+1 konutlardan 2 bin 338 adet, orta gelir grubu 3+1 konutlardan ise 2 bin 129 adet olmak üzere toplamda 4 bin 467 adet konut için hak sahipleri yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir.

VEKALETNAMEMDE NELER YER ALMALI?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

TOKİ KONUTUNU NASIL TESLİM ALACAĞIM?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

TOKİ TAKSİTLERİMİ NASIL ÖDEYECEĞİM

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ İstanbul 2019 Konut Projesi (475 Adet Konut)

İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap, 3. Bölge 475 Adet Konut ve 26 Adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 11 Haziran 2019 tarihinde yapılacak

TOKİ NEDİR?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.