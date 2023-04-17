İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3826
  • EURO
    21,3249
  • ALTIN
    1250.8
  • BIST100
    5126.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için belli oldu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı
ABONE OL

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

TOKİ SONUÇLARI NOTER ONAYINDAN GEÇEREK E-DEVLET'E YANSIDI

TOKİ İstanbul kura çekimi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak TOKİ Çatalca kura çekimi ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçmişti. TOKİ sonuçları 221 bin 660 konutun hak sahibini belirleyen bu kuraların tamamlanmasıyla noter onayından geçtikten sonra e-Devlet sorgulama ekranına yansıdı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN EN GEÇ İKİ YIL SONRA TESLİM EDİLECEKLER

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alındı. TOKİ İstanbul kura çekimleri sonucu inşa edilecek 50 bin konut için de 1 milyon 525 bin 110 başvuru alındı.

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı vasıtasıyla kontrol edilebilinecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.