TOKİ İstanbul kura sonuçları! TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında İstanbul ayağı için planlanan takvim bugün uygulanmaya başlandı. 25, 26 ve 27 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan üç günlük kura maratonu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kurulan platformda vatandaşların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Binlerce başvuru sahibinin heyecanla beklediği süreçte, isimlerin belirlenmesiyle birlikte konut edinme sürecindeki ilk resmi aşama tamamlanmış oluyor.

İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin konut için başvuruda bulunan vatandaşlar, kategorilerine göre belirlenen günlerde çekilişe dahil ediliyor. Şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençlerin ardından "diğer" kontenjanındaki adaylar için yapılacak çekilişlerle süreç nihayete erecek. Noter denetiminde yapılan kura işlemlerinde, her bir aday için tanımlanan kura sıra numarası üzerinden dijital çekiliş yöntemi uygulanıyor. Tamamlanan çekilişlerin sonuçları, teknik kontrollerin ardından merkezi veri tabanına işlenerek kamuoyuna ilan ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kura sonuçları, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayan törenle netlik kazanmaya başladı. İlk gün çekilişlerinde öncelikli gruplar olan şehit yakınları ve gaziler ile engelli kategorisindeki vatandaşların hak sahipliği durumları belirlendi.

Kura sonuçlarının doğrulanması ve hak sahipliği sorgulama işlemleri iki temel dijital platform üzerinden yürütülmektedir. Adayların izlemesi gereken resmi kanallar şunlardır:

· e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En güvenilir ve hızlı yöntem olan e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Arama kısmına "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazılarak ilgili ekrana ulaşılır. Bu ekranda başvurulan projenin durumu "Hak Sahibi Oldunuz" veya "Hak Sahibi Olamadınız" şeklinde net bir şekilde belirtilmektedir.

· TOKİ Resmi Web Sitesi: "toki.gov.tr" adresinde bulunan "Satış ve Çekiliş" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümünden il bazlı sorgulama yapılabilmektedir. Ayrıca "talep.toki.gov.tr" adresinden güncel PDF isim listeleri indirilebilir.