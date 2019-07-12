TOKİ İzmir Torbalı Ayrancılar, Selçuk Zafer mahallesi kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Selçuk Zafer Mahallesi çekiliş sonucu listesi!

‘TOKİ İzmir Torbalı Ayrancılar, Selçuk Zafer mahallesi kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Torbalı, İzmir Selçuk Zafer Mahallesi çekiliş sonucu listesi nedir?’ sorularına TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. TOKİ’nin 500 sosyal konut projesi kampanyası kapsamında başlattığı TOKİ kura çekilişleri İzmir Torbalı Ayrancılar ve İzmir Selçuk Zafer Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarıyla devam ediyor. İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası saat 10.00 itibari ile başladı. Kura çekilişlerini anbean haberimizde yer alan linklerden takip edebilirsiniz. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek. İşte ayrıntılar…

TOKİ’DEN İZMİR TORBALI AYRANCILAR VE İZMİR SELÇUK ZAFER MAHALLESİ KONUTLARI İÇİN AÇIKLAMA

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12.07.2019 Cuma günü saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir.

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Torbalı Ayrancılar Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 20.07.2019 Cuma günü saat 11:00'da Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

50 BİN KONUT KURALARI MAYISTA BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başladı.

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplandı.

50 bin Yeni Sosyal Konut Projesine 636 bin 949 kişi başvurdu. İlk olarak 80 proje için belirlenen takvimde hak sahipliği belirleme kuraları 06 Mayıs Pazartesi günü Ankara’dan başlayacak. Ayrıca 50 projede zaten konut almaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenecek kura takvimi ile yaşayacakları daireler belirlenecek. İlk kura Ankara Kuzeykent projesinde 809 konut için yapıldı.

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirecek. Bütün konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

TOKİ İZMİR SELÇUK KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

TOKİ İZMİR CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ İZMİR SELÇUK OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.