TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı: Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

27 Şubat 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:45

Kemalpaşa TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı da başvuru yapan tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi'nin 560 adet 2+1 daire, 240 adet 3+1 daire yapmayı planladığı Kemalpaşa ilçesinde kura heyecanı başladı. TOKİ Kemalpaşa kura çekim töreni bugün saat 11:00'da Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılacak. Kemalpaşa TOKİ kurasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

KEMALPAŞA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İzmir Kemalpaşa 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. TOKİ Kemalpaşa kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI

BAŞKENTTE İLK KURA ÇEKİLİŞİ 6 MART'TA

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

TOKİ KURASI NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.